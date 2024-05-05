عاجل.. "بلومبيرج" تحقق فى واقعة التقرير المضلل حول الاقتصاد المصرى

أعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والكاتب الصحفي، عن إجراء وكالة "بلومبيرج" تحقيقا دقيقا إثر نشرها معلومات غير دقيقة عن الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضح رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الوكالة المعروفة بتغطيتها الإيجابية لأخبار مصر، قد أثارت الدهشة بعد نشرها لعنوان "مصر للبيع" عبر صفحاتها، مشيرًا إلى أن المحتوى الأصلي للتقرير كان يتناول الاستثمارات الخليجية في مصر بشكل متوازن وبعيد عن أي إشارة لبيع الأصول المصرية.

وأكد أن الفريق القائم على التقرير قد أبدى استغرابه من العنوان المضلل الذي ظهر على صفحات التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الإدارة العليا للوكالة قد أظهرت تجاوبًا سريعًا عند التنبيه إلى الخطأ، وقد تم تصحيح المعلومات فورًا.

وأضاف "رشوان" أن "بلومبيرج" قد اتخذت خطوات جادة لمعالجة الوضع، بما في ذلك فتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن الخطأ في مكتبها بنيويورك، وطلبت من الهيئة العامة للاستعلامات توضيح الأمر في رسالة إلكترونية، وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تعد مصدرًا للأخبار، بينما في الدول الكبرى تستخدم كوسيلة للنقل فقط.