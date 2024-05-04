قصواء الخلالى توجه الشكر لجمهورها بعد عودة برنامج "فى المساء مع قصواء"

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالعباسية، مشيرة إلى توحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة.

ووجهت الخلالي، خلال تقديمها أولى حلقات برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، بعد العودة من الإجازة، الشكر إلى جميع رواد التواصل الاجتماعي الذين أبدوا سعادتهم بعودة حلقات البرنامج مرة أخرى.

وأكدت أن البرنامج الخاص بها يتسم بمساحة كبيرة من الشفافية ومساحات محترمة من حرية الرأي والتعبير، كما يسمح بتناول أي موضوع شائك، مشيرة إلى أن هذه الحلقة ستتناول الملف الاقتصادي في مصر واتحاد القبائل العربية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تشغل بال الشعب المصري.