الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم عز ورمضان.. نشاط سينمائي مكثف بعد الغياب عن الموسم الرمضاني

احمد عز ومحمد رمضان
احمد عز ومحمد رمضان

حالة من النشاط الفني المكثف يشهدها عدد من النجوم الذين قرروا الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل 2024 للتركيز في السينما ومن هؤلاء النجوم.

أحمد عز 

النجم أحمد عز يعيش حالة من النشاط الفني المكثف في السينما، حيث يواصل التحضير لعدد من الأفلام السينمائية في وقت منها ما بدأ تصويره مثل الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، حيث تم طرح التريلر الخاص بالفيلم أمس والذي حمل اسم القاضية والمعروف أن الجزأين الأول والثاني حققا نجاحا كبيرا وقت عرضهما عامي 2015 و2019، وانضم النجم آسر ياسين لأبطال العمل ليظهر بدور الشايب ضمن الأحداث، إضافة إلى نجومه الأساسيين عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح ونسرين أمين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وأوشك عز على الانتهاء من تصوير فيلم «فرقة الموت» حيث يتبقى له عدد من المشاهد القليلة لينتهي من تصوير العمل بالكامل، ويدور الفيلم في إطار صعيدي في فترة الأربعينيات، وهو  من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك احمد عز البطولة كلا من منة شلبي وآسر ياسين.

فيما تعاقد أحمد عز مؤخرا على بطولة فيلم «موسم صيد الغزلان» المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لأحمد مراد، من إخراج أحمد المرسي، ويتم ترشيح باقي أبطاله وتجهيز أماكن التصوير عقب المعاينة.

محمد رمضان 

أما النجم محمد رمضان فقد قرر الغياب عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ سنوات طويلة حيث تعاقد مؤخرا على فيلم أسد اسود للمخرج محمد دياب ويعكف محمد رمضان حاليا على التحضير للعمل المقرر انطلاق تصويره خلال أيام.

ويواصل المخرج محمد دياب معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

وضمت قائمة أبطال الفيلم كلا من ماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك، تأليف وإخراج محمد دياب. 

الفيلم من المنتظر أن يشارك في عدة مهرجانات وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائي. 

أحمد عز محمد رمضان احمد عز ومحمد رمضان نشاط سينمائي نجوم يغيبون عن الموسم الرمضاني

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