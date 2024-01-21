للأسبوع الثاني خلال 2024.. حميد الشاعري في حفل جماهيري كامل العدد

يواصل الكابو حميد الشاعري حفلاته للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح حفله الأول الأسبوع الماضي بحضور جماهيري كثيف، ليكمل هذا الأسبوع سلسلة حفلات 2024 بحفل جديد في kazan الزمالك وسط حضور جماهيري كامل العدد.

حفلات حميد الشاعري

وبدأ حميد الشاعري منذ مطلع 2024، حالة من النشاط الفني المكثف، بعدد من الحفلات الناجحة والجماهيرية داخل مصر بداية من حفل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفله الأخير بالسعودية بمهرجان الموسيقى العالمي "ساوند ستورم"، والذي قام خلالها بتقديم ريميكس لأغنية "عوده" مع الدي جي العالمي علي فتح الله، ومشاركته قبلها في مهرجان الموسيقى العالمي "اكس بي ميوزك فيوتشر" في ندوة موسيقية عن كيفية صناعة الأغنية العابرة للزمن.

وافتتح حميد الشاعري الحفل بأغنية "قشر البندق" ولاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور، وغنى "عيني" و"نسمة صبا" و"وين أيامك وين" و"عايش بيك" و"جلجلي" ومجموعه من أغنياته.

يذكر أن حميد الشاعري، يعيش حالة من التواجد والنشاط المكثف على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما انتشر هاشتاج #موسيقى_حميد_الشاعري، على منصات التيك توك والانستجرام، والذي حقق أكثر من مليون و200 ألف مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية، على فيديو قدمه صانع المحتوى محمد رشاد عن حميد الشاعري، ومشاركته في الأحداث والحفلات العالمية، وعن دوره وتأثيره في مشوار كبار نجوم الوطن العربي، مضيفا أنه صاحب النقلة الحديثة في تاريخ المزيكا، وطالب بتكريم الكابو في ليله يستمتع بها الجمهور بموسيقى حميد الشاعري.