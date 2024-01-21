"بين السطور وحدوتة منسية".. أحدث أعمال "المتحدة" على شاشة التليفزيون

تقدم الشركة المتحدة للجمهور المصري والعربي، عددا من الأعمال الدرامية المتميزة والمخالفة والمقرر انطلاق عرضها مطلع الاسبوع المقبل، وخلال هذا التقرير ترصد " الدستور" لكم أهم الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الأسبوع الاخير من شهر يناير.

حدوتة منسية

تبدأ شبكة قنوات cbc في عرض المسلسل الدرامي الجديد “حدوتة منسية” يوم السبت المقبل 27 يناير الجاري، ويعرض مسلسل حدوتة منسية من السبت إلى الأربعاء.

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة لمسلسل “حدوتة منسية ” حيث يذاع مسلسل حدوتة منسية عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مواعيد إعادة العرض

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة “watch it”.

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين

مسلسل بين السطور

بينما تبدأ شبكة قنوات ON في عرض المسلسل الدرامي الجديد بين السطور يوم الأحد المقبل 28 يناير الجاري، ومن المقرر عرضه يوميا في تمام الساعة الـ8، يوميا من الأحد إلى الخميس.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.