موعد عرض أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية "على "watch it"

تعرض منصة “watch it” أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “حدوتة منسية” يوم الجمعة المقبل 26 يناير الجاري.

وروجت منصة “watch it” لأولى حلقات العمل بعرض البرومو الدعائي لمسلسل “حدوتة منسية”، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوبا بتعليق: مسلسل “حدوتة منسية”، يعرض حصريًا على WATCHIT قبل عرض التلفزيون بدءًا من ٢٦ يناير".

ويعرض مسلسل “حدوتة منسية” عبر منصة “watch it” قبل عرضه بيوم على شبكة قنوات cbc.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc

ويعرض مسلسل حدوتة منسية من السبت إلى الأربعاء.

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة لمسلسل “حدوتة منسية ” حيث يذاع مسلسل حدوتة منسية عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مواعيد إعادة العرض

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة “watch it”.

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.