الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. عبدالحكيم جمال عبدالناصر يكشف أسرار والده في "ونحكي كمان"

محمود سعد
محمود سعد

يحل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ضيفا على فقرة "ونحكي كمان”، إحدى فقرات برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد، في حلقةة تذاع غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة cbc. 

وروجت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحلقة ونشرت مقطعا منها متبوعا بتعليق: “تابعوا الحلقة الجديدة من (ونحكي كمان) من SoldOut-كامل العدد يوم الخميس الساعة 9م على CBC Egypt وWATCH IT”.

وتابعت: “في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، لأول مرة المهندس عبد الحكيم عبد الناصر يأخذنا في جولة خاصه في منزل الأسرة في منشية البكري، اللوحة التي أصر على وجودها في الغرفة الرئيسية رغم معارضة هيكل، المائدة التي كانت تجتمع عليها الأسرة في موعد ثابت كل يوم، الغرفة التي استمعت الأسرة فيها إلى خطاب التنحي ورد فعل السيدة تحية عبد الناصر، واللحظات الأخيرة في حياة الزعيم من غرفته الخاصة”.

https://fb.watch/pC-VIZdCuY/?mibextid=UyTHkb

ويقدم الإعلامي محمود سعد، فقرة جديدة تحت عنوان "ونحكي كمان" خلال الموسم الثاني من برنامج "سولد أوت - كامل العدد".

وتُقدَم الفقرة الجديدة بجانب اللقاءات الحوارية والعروض الفنية والكوميدية من برنامج سولد اوت-كامل العدد.

وتُعرَض حلقات "ونحكي كمان" كل خميس على قناة "CBC"، ومنصة "WATCH IT" الساعة 9 مساءً.

تفاصيل "ونحكى كمان" من برنامج sold out 

تقدم فقرة "ونحكي كمان"، قصصًا حول الشخصيات والمعابد والأماكن الأثرية داخل وخارج مصر من تاريخ الأماكن والعادات والصناعات الشعبية والأكلات المحلية، كما تقدم حلقات أيضًا عن قصص النجاح الملهمة من كل مكان يزوره الإعلامي محمود سعد.

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يحل أمير عيد ضيفًا على محمود سعد، ويقدم حفلًا مختلفًا على مسرح الفلكي على طريقة "الاكوستيك" التي تعد توزيعًا جديدًا لأشهر أغانيه التي ارتبط بها الشباب في الفترة الأخيرة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

عروض برنامج sold out 

تتميز عروض برنامج  “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ونحكي كمان ونحكي كمان sold out محمود سعد ونحكي كمان نجل الزعيم جمال عبد الناصر برنامج SOLD OUT

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