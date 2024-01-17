طرح الفيلم السينمائى "مقسوم" بدور العرض فى مصر ودول الخليج.. اليوم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مقسوم" من بطولة ليلي علوي وشيرين رضا العمل اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

و احتفل أبطال فيلم مقسوم أول أمس الإثنين بالعرض الخاص للعمل في أحد السينمات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

و حرص أبطال الفيلم على الحضور مبكرًا والتقاط الصور مع الجمهور، حيث تم عمل دعاية مختلفة للفيلم من خلال تغيير لون السجادة الحمراء للفيلم باللون الموف، كما تم استقبال ضيوف الفيلم على أنغام أغنية "قلبي يا محتاس" بصوت المطربة نانسي عجرم، وهي الأغنية الدعائية للفيلم.

و قالت الفنانة ليلى علوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها سعيدة بالقيام ببطولة فيلم مقسوم، مؤكدة أنه عمل مختلف يتحدث عن الاختلاف والحب والصداقة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، نافية أن يكون العمل يستهدف فئة من الجمهور بعينها، مؤكدة أن العمل لكل الأعمار.

و يفتتح فيلم "مقسوم " موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي الذي يشهد طرح أكثر من 5 أفلام سينمائية دفعة واحدة، منها فيلمرالملكة، وفيلم عادل مش عادل، وفيلم ليلة العيد، وفيلم أصل الحكاية.

قصة فيلم مقسوم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس في أولى تجاربها السينمائية، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.