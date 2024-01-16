الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

حالة خاصة
حالة خاصة

يواصل مسلسل “حالة خاصة” من بطولة غادة عادل وطه دسوقي حصد النجاح، حيث استطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ أولى حلقاته قبل أسبوعين.

ويتشوق الجمهور لمعرفة أحداث مسلسل “حالة خاصة” نظرا لموضوعه الشيق والمختلف الذي تدور أحداثه حول معاناة بطل العمل من طيف من أطياف التوحد ولكنه يمتلك قدرات خاصة تجعله يلتحق بالعمل في أشهر مكتب محاماة في مصر.

ويبحث جمهور ومتابعين مسلسل “حالة خاصة” عن موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة على منصة watch it. 

وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور مسلسل حالة خاصة مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة 

وأشاد الجمهور والنقاد بمسلسل حالة خاصة وبأداء الفنان طه دسوقي الذي استطاع أن يقدم دوره ببراعة شديدة دفعت العمل لأن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

موعد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة

وتتيح منصة watch it الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة وتحديدا الحلقة الخامسة والسادسة في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الأربعاء. 

ويعرض العمل بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء. 

ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لطه دسوقي في عالم الدراما. 

أبطال مسلسل حالة خاصة 

حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة قصة مسلسل حالة خاصة ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله موعد عرض الحلقات الجديدة حالة خاصة مسلسل حالة خاصة طه دسوقي

مواد متعلقة

مى فاروق ضيفة برنامج sold out مع محمود سعد

نجل عبدالناصر وأمير عيد فى "سولد أوت" مع محمود سعد

بتقنية الـ 4K.. مدينة الإنتاج تجهز أستديوهات بمركز الخدمات الإعلامية

"الحريفة" متصدرًا.. منافسة شرسة بين نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر

أحمد سعد ضيف برنامج "sold out" مع محمود سعد فى شهر فبراير

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الثالثة على dmc

أمير كرارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاستئناف "بيت الرفاعى"

بدعم من "المتحدة".. كيف أصبح نور النبوي وعصام عمر وطه دسوقي نجوم السينما

الأكثر قراءة

إيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني"

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

جهود أمنية مكثفة للعثور على طفلة مختفية في المنوفية

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين