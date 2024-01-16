مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

يواصل مسلسل “حالة خاصة” من بطولة غادة عادل وطه دسوقي حصد النجاح، حيث استطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ أولى حلقاته قبل أسبوعين.

ويتشوق الجمهور لمعرفة أحداث مسلسل “حالة خاصة” نظرا لموضوعه الشيق والمختلف الذي تدور أحداثه حول معاناة بطل العمل من طيف من أطياف التوحد ولكنه يمتلك قدرات خاصة تجعله يلتحق بالعمل في أشهر مكتب محاماة في مصر.

ويبحث جمهور ومتابعين مسلسل “حالة خاصة” عن موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة على منصة watch it.

وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور مسلسل حالة خاصة مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة

وأشاد الجمهور والنقاد بمسلسل حالة خاصة وبأداء الفنان طه دسوقي الذي استطاع أن يقدم دوره ببراعة شديدة دفعت العمل لأن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

موعد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة

وتتيح منصة watch it الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة وتحديدا الحلقة الخامسة والسادسة في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الأربعاء.

ويعرض العمل بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء.

ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لطه دسوقي في عالم الدراما.

أبطال مسلسل حالة خاصة

حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.