الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بتقنية الـ 4K.. مدينة الإنتاج تجهز أستديوهات بمركز الخدمات الإعلامية

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة الحالية بتجهيز عدد من إستديوهات مركز الخدمات الإعلامية التابع لها، بتقنيات الــ4K  تمهيدًا لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر بإستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحدث في العالم في مجالات البث خلال الفترة المقبلة.   


ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي الهادفة إلى تطوير المركز وتحديثه بصورة دائمة، وتزويده بأحدث التقنيات لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات البث والنقل التليفزيوني.


تجدر الإشارة إلى أن مركز الخدمات الإعلامية هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي وأنشيء بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي إشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، ويقع في وسط القاهرة بإطلالة فريدة علي النيل، ويضم عدد من الأستديوهات، المجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والإمكانيات التي تتيح للقنوات الإخبارية بث برامجها بأعلي مستوي من الجودة وإنجاز المهام الإعلامية علي أكمل وجه.

ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا 


يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي وقعت مؤخرًا عقد إتفاق مع الشركة القابضة للإستثمار في المجالات  الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، لترميم 40 فيلمًا روائيًا قديمًا من كلاسيكيات السينما المصرية، وذلك بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، كمرحلة أولي من أكثر من 300 فيلمًا مملوكة لوزراة الثقافة.


 وأعرب الفنان القدير حسين فهمي، عن سعادته بزيارة مركز التراث بالمدينة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يقوم به في ترميم الأفلام، وإعادتها للحياة بفضل العاملين به وأدارة المدينة التي تولي لهذا المركز اهتمام كبير، وتوفر له كافة التسهيلات والإمكانيات، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الافلام المصرية القديمة ذات القيمة العالية، والتي تملكها الشركة القابضة وشركات الانتاج، وتعد تاريخًا للسينما المصرية، تحتاج إلى ترميم وإحياءها مرة أخرى، وأكد أن عملية ترميم هذه الأفلام التي تملكها الشركة القابضة، تعد خطوة أولى بالتعاون مع المدينة، سوف يعقبها العديد من الخطوات لترميم الكم الهائل من هذه الأفلام بمركز التراث بالمدينة، وقدم الشكر لإدارة المدينة والعاملين بمركز التراث علي هذا المجهود الرائع، من أجل الحفاظ علي التراث المصري من الأفلام  القديمة. 


يذكر أن مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، قد قام بترميم العديد من الأفلام السينمائية القديمة والوثائقية ومن ضمنها أفلام جريدة مصر السينمائية القديمة التي تملكها الهيئة العامة للاستعلامات، والتي تعد كنزًا معلوماتيًا غاية في الأهمية، يوثق للكثير من الأحداث التاريخية الهامة والمناسبات الكبري، وكذلك قام المركز بترميم العديد من الأفلام السينمائية، والتي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية وتركت أثرا كبيرا لدي الجمهور والنقاد عند عرضها، ومن ضمنها افلام البؤساء، وأهل القمة، وغيرها من الأفلام التي شاركت في عدة مهرجانات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

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