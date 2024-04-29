"سيب ماما".. صرخات 3 فتيات لحظة تمزيق جسد والدتهن بـ8 طعنات بسلاح الأب

"سيب ماما يا بابا.. حرام عليك".. صرخات صغيرة صدرت من 3 فتيات اختلطت بها استغاثات جدتهنّ. عندما غرس “مبيّض محارة” سكينًا في جسد زوجته وكررها عدة مرات حتى مزقها بـ8 طعنات، أمام أعين أطفالهما ووالدتها، ثم فر هاربًا فجر أمس.

الجريمة البشعة وقعت أحداثها في قرية بنوفر بمركز كفر الزيات بالغربية، عندما قرر مبيض محارة الانتقام من زوجته لتركها منزل الزوجية بعد خلافات مستمرة بينهما حول عدم إنفاقه على المنزل أو توفير احتياجات بناته الثلاث، استغل الزوج هدوء المنطقة قبل أذان الفجر بدقائق، وتسلل إلى منزل حماته معتقدا خلود الجميع للنوم، إلا أنه فوجئ باستيقاظ زوجته وبناته الثلاث وأسرة الزوجة، وعندما شاهدته زوجته نشبت بينهما مشادة كلامية حول كيفية الدخول إلى المنزل وسبب وجوده في ذلك التوقيت من الليل، فطلب منها إنهاء الخلاف بينهما، والعودة إلى منزل الزوجية، فردت عليه قائلة: "أنا مش هرجع إلا لما يتصلح حالك، وتبطل تتخانق معايا على كل حاجة، وتصرف على بناتك".

كلمات الزوجة أغضبت زوجها ولم يستمع لمحاولات حماته بتهدئة الأمور بينهما وصرخات بناته اللاتي أفزعهن ارتفاع أصوات والديهما ففاجأ الجميع بإخراج "سكين" من بين طيات ملابسه منهالًا بها على جسد زوجته وسط صرخات بناته ورجائهن بترك والدتهن التي تفجرت دماؤها أمام أعينهن وعجزت والدتها عن إنقاذها.

حالة من الذهول أصابت الزوج بعدما شاهد جسد زوجته ساكنًا على الأرض يغرقه دماؤها، فخرج مسرعا من المنزل، وفر هاربا قبل أن يتمكن الجيران من الإمساك به بعد قدومهم على أصوات الصراخ والاستغاثة.

جلست الأم العجوز تحتضن حفيداتها أمام مشرحة مستشفى كفر الزيات بعد نقل سيارة الإسعاف جثمان ابنتها إليها بقرار من النيابة العامة، وقالت إن ابنتها تركت منزل زوجها الأسبوع الماضي بعدما كثرت الخلافات بينهما لتعديه الدائم عليها، إضافة إلى عدم إنفاقه على المنزل، وعقب مشاجرة بينهما منذ أسبوع تركت منزل الزوجية حتى فوجئوا به يقف وسط منزلهم حاملا سكينا يهددها بالقتل إذا لم تستجب له، وتعود معه للمنزل، فحاولت العجوز تهدئته واتهمته زوجته بالجنون قائلة: "هى حصلت عايز تقتل أم بناتك" ليرد الزوج: "لو مرجعتيش معايا هسيبك جثة" لينفذ تهديده في ثوان خاطفة بعدما مزق جسدها بطعنات في الرقبة والصدر والظهر وخرج مسرعا من المنزل ودماؤها تلطخ يده.

وأضافت العجوز أن حفيدتها الكبرى كانت تتمسك بقدم والدها وترجوه بالابتعاد عن أمها قائلة: "سيب ماما"، لكنه لم يستمع لها وواصل ارتكاب جريمته حتى تأكد من مقتل زوجته وتركها غارقة وسط دمائها وفر هاربا.

مباحث الغربية نجحت في تتبع خط سير المتهم منذ هروبه من مسرح الجريمة حتى اختفائه في إحدى المناطق النائية، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة التي اصطحبته وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الواقعة لتمثيل جريمته، ثم قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.