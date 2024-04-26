اغتصبتها حية وميتة.. اعترافات صادمة لمغتصب طفلة مدينة نصر

“كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت اغتصبها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك، عرفت إنها ماتت فكملت تاني وقعدت اغتصبها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا”، كلمات صادمة أدلى بها مغتصب طفلة مدينة نصر وسط حراسة أمنية مشددة، وفي حضور النيابة العامة في أثناء قيامه بتمثيل جريمته في الحديقة التي تخلص بها من جثة الطفلة المجني عليها.

سجلت النيابة العامة تحركات المتهم خلال تمثيله الجريمة بالصوت والصورة، كما تم فرض كردون أمني ونشر قوات أمنية في محيط مسرح الجريمة منها لوصول أهل المجني عليها إليه، وعقب الانتهاء تم إعادته للنيابة مرة أخرى ليكمل اعترافاته خاصة أنه أصر على رواية أنه "ملبوس وحد عامله عمل"، وقال إنه يعاني من السحر والرغبة في أجساد الأطفال الصغار وجثث الموتى وتردد وعلى مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.

استمعت النيابة لأقوال حارس العقار الذي تقطن به طفلة مدينة نصر مع أسرتها والذي كشف عن هوية المتهم الذي تردد على العقار في توقيت معاصر مع توقيت اختفاء طفلة مدينة نصر "جانيت".

وقال صلاح الدسوقي، حارس العقار المقيمة به طفلة مدينة نصر رفقة أسرتها، إن مصعد العقار تعطل في توقيت اختفاء الطفلة وأن أحد الشباب الموجودين في العقار كان موجودًا بداخله وسحبه للأرضي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن أي بيانات لكونه من المقيمين حديثًا في العقار محل الواقعة، حيث نفى صلته بالمتهم أو معرفته.

واستمعت النيابة لأقوال والد طفلة مدينة نصر، والذي أقرّ بأن زوجته أخبرته باختفاء ابنتهما "جانيت" بعد ما كانت تلهو أمام باب الشقة داخل العقار في الطابق الـ14 برفقة شقيقتها أميرة، وخرج للبحث عنها في كل مكان.

قال والد طفلة مدينة نصر، إنه ظل يبحث عن ابنته طوال 3 ساعات في الشارع حتى توجه خلف العقار وبحث في الحديقة ووجدها أمامه بدون ملابس بالجزء السفلي وملقاة على الأرض جثة هامدة، ووصلت المباحث وضبطت المتهم خلال ساعات قليلة.

وقالت مريم عثمان، والدة طفلة مدينة نصر، خلال التحقيقات، إنها تركت طفلتها جانيت بصحبة شقيقتها أميرة للهو أمام باب الشقة داخل العقار محل سكنها ودخلت للنوم عقب استيقاظها فوجئت باختفاء جانيت.

تابعت: “سألت أختها عن مكانها فقالت لي في واحد شالها ونزل بيها، وقعدت أدور عليها 3 ساعات لحد ما لقيت جثتها في الحديقة الخلفية للعقار مرمية بدون ملابس الجزء السفلي”.

المتهم برر قتله طفلة مدينة نصر خلال التحقيقات معه بالقول: "أنا عندى ميول جنـسية، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".

تابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".

وشهدت واقعة طفلة مدينة نصر، تفاصيل مثيرة، إذ اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.