الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد ضيف برنامج "sold out" مع محمود سعد فى شهر فبراير

احمد سعد
احمد سعد

يستضيف برنامجَ "sold out" خلال شهر فبراير المقبل المطرب أحمد سعد، ويقيم البرنامج حفلا للنجم أحمد سعد خلال إحدى الحلقات المقرر تسجيلها قريبا على أحد المسارح. 

وتطرح شركة تذكرتي خلال أيام تذاكر الحفل كما تعلن عن تفاصيل وشروط حضور الحلقة. 

وانتهى الإعلامي محمود سعد أمس الأول من تسجيل إحدى حلقات برنامج sold out مع المخرج مروان حامد والمطرب محمد محسن والمقرر إذاعتها قريبا عبر شاشة CBC. 

شروط حضور تصوير الموسم الثانى لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تمت استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي. 

عروض برنامج sold out 

تتميز عروض برنامج  “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out”  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

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