الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام عمر وأبطال فيلم" البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحتفلون بإنتهاء التصوير

البحث عن منفذ لخروج
البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

حرص النجم الشاب عصام عمر علي الاحتفال بآخر يوم تصوير مع أبطال فيلمه السينمائى الجديد “ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”. 

وكان عصام عمر قد انتهى من مشاهده في العمل خلال الأيام الماضية ولكنه حرص على التواجد في تصوير أخر مشاهد العمل في أحد الأماكن المفتوحة. 

ويعد فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أولى بطولات عصام عمر في السينما. 

وبدأ  المخرج خالد منصور في مرحلة المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم والذي يعد البطولة السينمائية الأولى للممثل الشاب عصام عمر.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من بطولة عصام عمر وكلا من الممثلة ركين سعد، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.


الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن"، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو"، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول.


يذكر أن  سيناريو الفيلم شارك  في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها برنامج تطوير الأفلام الفرنسي (La Fabrique Cinéma programme) والذي يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج (Dot.on.the.map) كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر.
كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية من بينها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا عام 2020.
 

وحصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحتني تطوير من منصة الجونة السينمائية عام 2020.


كما حصل الفيلم أيضا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة لصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق عام 2022، ومؤخرًا منحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.


الفيلم من إنتاج المنتج الشهير محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم ومن المقرر الانتهاء من الفيلم بحلول صيف ٢٠٢٤.

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