سائق يخنق زوجته بسلسلة جنزير فى الهرم

انتهى خلاف حاد بين سائق وزوجته بمنطقة كفر غطاطي بالهرم بجريمة بشعة بعدما خلع السائق سلسلة "جنزير" يرتديها وأحاط بها رقبة زوجته وخنقها حتى الموت ثم اتصل هاتفيا بوالده يخبره بجريمته قائلا: "تعالى أنا قتلت مراتي".

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة وتوجد آثار خنق حول رقبتها، فتم إبلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية في الحادث، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

وأشارت تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى قيام زوج المجني عليها "سائق" بقتلها خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، وشرحت التحريات أن أسرة السائق تدعي أنه مضطرب نفسيا وتفاقمت خلافاته مع زوجته في الفترة الأخيرة، وفي يوم الواقعة حدث بينهما شجار قام على إثره بخنقها حيث خلع سلسلة جنزير سميكة ولفها حول رقبتها حتى جحظت عيناها ونزفت دماء من فمها وأنفها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الزوج عندما اكتشف وفاة زوجته التقط هاتفه واتصل هاتفيا بوالده ليخبره بجريمته، ألقت مباحث الهرم القبض على الزوج المتهم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.