الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البنك الأهلى يرفع حدود سحب بطاقات ائتمان العملات الأجنبية للمشتريات الدولية

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

رفع البنك الأهلي المصري حدود السحب لبطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية للمشتريات الدولية.

ورفع البنك الأهلي حدود المشتريات الدولية لبطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم إلى 25 ألف جنيه بدلا من 7.5 ألف جنيه، كما رفع حدود بطاقات (فيزا بلاتينم، ماستركارد بلاتينم، ماستركارد UEFA شامبيونز ليج إلى 40 ألف جنيه بدلا من 12.5 ألف جنيه).

ووصلت حدود المشتريات عبر بطاقات ماستركارد وورلد وفيزا سيغنتشر وفيزا انفينيت وبطاقات ائتمان الشركات إلى 60 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، فيما أبقى البنك على حدود البطاقة الكلاسيكية فيزا وماستركارد استاندرد ومصر للطيران عند 5 آلاف جنيه.

كما أبقى البنك على حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية أثناء السفر عند مستوياتها المقررة على النحو الآتي: ما يوازي 7500 جنيه كحد أقصى شهري لبطاقات الائتمان البلاتينية، و3500 جنيه لفئة بطاقات الجولد والتيتانيوم، و2500 جنيه للبطاقات الكلاسيكية.

كما لم يعدل البنك حدود استخدام البطاقات في المشتريات أثناء السفر التي جرت زيادتها بالفعل في شهر مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والمحددة على النحو التالي فيزا كلاسيك وماستركارد استاندرد وماستركارد مصر للطيران 25 ألف جنيه، وفيزا جولد وماستركارد تيتانيوم 37.5 ألف جنيه، وبطاقات فيزا بلاتينم، ماستر كارد بلاتينم، ماستر كارد UEFA شامبيونز ليج 100 ألف جنيه وبطاقات ماستركارد وورلد وفيزا سيغنتشر وفيزا انفينيت وبطاقات ائتمان الشركات 160 ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري حدود السحب لبطاقات الائتمان العملات الاجنبية المشتريات الدولية ماستركارد

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