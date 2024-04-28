عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة ٣٠٪ فى الأسواق، بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم فى إنتاج سلعة المكرونة إلى نحو ١٧ ألف جنيه بعدما كان يتجاوز ٢٥ ألفًا و٢٦ ألف جنيه للطن.

وعقدت الغرفة اجتماعًا مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج ٧٢٪، المستخدم فى إنتاج الخبز السياحى «الحر» والفينو، للتأكيد على استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية، بحيث لا يتجاوز سعر الطن ١٦ ألف جنيه، بعدما كان يتراوح سعره بين ٢١ ألفًا و٢٢ ألف جنيه.

حضر الاجتماع حسين بودى، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل، نائب رئيس شعبة المكرونة، عضو مجلس إدارة بالغرفة، ورؤساء الشعب بالغرفة، وداليا سامى، المدير التنفيذى للغرفة، ورشا عبدالمعز، نائب الرئيس التنفيذى.

وأكد المجتمعون استمرار تخفيض سعر الدقيق فى الوقت الحالى، وأن غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أى أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون من كل المنتجات، يكفى احتياجات البلاد فترات طويلة وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترات الماضية. ويستمر طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه مسبقًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.