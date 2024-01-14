الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدعم من "المتحدة".. كيف أصبح نور النبوي وعصام عمر وطه دسوقي نجوم السينما

نور النبوي
نور النبوي

استطاع عدد من النجوم الشباب إثبات موهبتهم وفرضها على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، محققين المعادلة الصعبة في الجمع بين الأعمال الدرامية والسينمائية.

واستطاع هؤلاء النجوم أن يثبتوا قدرتهم على التلون بين الأعمال المختلفة ما جعل الشركة المتحدة تؤمن بموهبتهم وتمنحهم الفرصة للظهور على الشاشة. 

ولم تبخل الشركة المتحدة على هؤلاء النجوم في تقديمهم كأحد العناصر الفنية البارزة بين جيلهم منحتهم فرصة البطولة المطلقة في الدراما وهو ما أهلهم للبطولة في السينما. 

عصام عمر 

فقد منحت الشركة المتحدة الفنان الشاب عصام عمر فرصة عمره من خلال إسناد البطولة المطلقة في مسلسل بالطو الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه عبر منصة WATCH IT وشاشة التليفزيون الأمر الذي أهل عصام عمر للمشاركة في بطولة عدد من الأعمال السينمائية مثل فيلم فرقة الموت امام النجم أحمد عز. 

كما تم منحه فرصة البطولة المطلقة في فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” والذي انتهى من تصويره مؤخرا وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي في مصر. 

نور النبوي 

اما نور النبوي فكانت نقطة انطلاقه الي عالم الفن من اختيار الشركة المتحدة له للمشاركة في مسلسل الاختيار 2 حيث حقق صدى كبير بدور الضباط احمد شوشة للتوالي عليه الأعمال الفنية بعد ذلك حيث تم اختياره للمشاركة في مسلسل نقل عام امام الفنان الكبير محمود حميدة وتألق نور كعادته ليثبت بجدارة مقولة ابن الوز عوام لتختاره الشركة المتحدة بعد ذلك لمشاركة والده في مسلسل راجعين يا هوى في موسم رمضان 2022 والذي حقق بدور طارق ابو الهنا نجاحا كبيرا مهد له الطريق إلى عالم السينما حيث تقاسم البطولة مع آدم الشرقاوي في فيلم خمس جولات ثم تم منحه فرصة البطولة المطلقة في فيلم الحريفة الذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه حيث أشاد الجمهور بالفيلم وبموهبة نور النبوي المتفردة. 

طه دسوقي 

وعلى نفس النهج، جاء النجم الشاب طه دسوقي الذي نجح في تقديم الستاند آب كوميدي ما جعله  يشارك في تقديم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون مثل الصفارة وفوي فوي فوي وموضوع عائلي واستطاع طه دسوقي ان يقدم الوانا مختلفة من الأدوار سواء في السينما والتليفزيون والتي تركت بصمة لدي الجمهور. 

ووقع اختيار الشركة المتحدة على طه دسوقي للقيام بالبطولة المطلقة لمسلسل “حالة خاصة” الذي يعرض حاليا على منصة Watch it واستطاع طه دسوقي الخروج من عباءة الك ميديا ليقدم دورا جديدا ومتميزا من خلال شخصية نديم المصاب بأحد أطياف مرض التوحد والذي يحلم بالعمل كمحامي حيث برع في أداء الشخصية. 

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