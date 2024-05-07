الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ترحيل مجدى شطة إلى سجن النهضة

مجدي شطة
مجدي شطة

رحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة من مقر النيابة في محكمة مصر الجديدة إلى سجن النهضة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بحيازة المواد المخدرة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقررت نيابة المرج حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة وصديقه 4 أيام على  ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة هيروين وآيس، بغرض التعاطي وسلاح بدون ترخيص بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

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