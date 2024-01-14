الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها عتبات البهجة ونعمة الأفوكاتو.. نجوم مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان 2024

مي عمر
مي عمر

يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، استمرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسلات الـ15 حلقة التي تقدم جرعة درامية مكثفة للجمهور، وذلك بعد النجاح الذي حققته هذه النوعية من المسلسلات في موسم رمضان الماضي، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الاعمال:

نعمة الأفوكاتو

انتهت النجمة مي عمر من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد نعمة الأفوكاتو منذ فترة طويلة والمسلسل مكون من 15 حلقة في أولى تجارب مي عمر مع الدراما القصيرة،  ويشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو الفنانة مي عمر، وكل من الفنان أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

مسلسل عتبات البهجة

ويستعد الفنان الكبير يحيى الفخراني لتصوير مشاهد مسلسله الرمضاني عتبات البهجة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2024، ويشارك في بطولته كل من الفنانة جومانة مراد، وهو مكون من 15 حلقة، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

ويعد مسلسل عتبات البهجة أولى تجارب الفنان الكبير يحيى الفخرانى مع هذه النوعية من الأعمال بعد أن قدم مجموعة متميزة من المسلسلات ذات ال 30 حلقة وكان آخرهم نجيب زاهي زركش.

لحظة غضب 

وتعاقدت الفنانة صبا مبارك على بطولة مسلسل "لحظة غضب"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على منصة Watch it 

ويشاركها البطولة الفنان محمد شاهين، ليكون البطولة المطلقة الأولى له من خلال هذا المسلسل الجديد المكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن تذاع في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبد العزيز النجار. 

بابا جه 

ويشارك النجم أكرم حسني في السباق الرمضاني للمرة الأولى من خلال مسلسل مكون من 15 حلقة وهو مسلسل "بابا جه". 

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

وهو من تأليف وائل حمدي  ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين امين ويتكون العمل من 15 حلقة. 

ويلعب أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين “أكرم حسني”، ونسرين أمين. 

فراولة 

كما تعود الفنانة نيللي كريم إلى الكوميديا في رمضان القادم مجددًا بمسلسل 15 حلقة بعد غياب 3 سنوات عن الكوميديا وذلك من خلال مسلسل «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج مروان عبد المنعم.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور شخصية تدعى "فراولة"، ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك  وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف نظرا لنشئتها الشعبية. 

مسار إجبارى 

كما يتعاون لأول مرة أحمد داش وعصام عمر في مسلسل «مسار إجباري» المقرر عرضه في رمضان 2024. 

المسلسل تدور أحداثه في إطار  اجتماعي وجار ترشيح الأبطال المشاركين في بطولته وسيتم الإعلان عنهم خلال أيام. 

والمسلسل مكون من 15 حلقة وسيتم تصوير أول مشاهده نهاية شهر يناير الجاري ويقدم العمل فرصة للنجوم الشباب في إطار دعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة. 

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