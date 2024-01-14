مسلسلات رمضان 2024.. يحيى الفخراني يبدأ تصوير "عتبات البهجة" خلال أيام

يبدأ الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير أولى مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد “عتبات البهجة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 خلال أيام.

وانتهى صناع المسلسل مؤخرا من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال ومن المقرر عقد عدد من بروفات الترابيزة قبل انطلاق تصوير العمل بشكل رسمي.

كما أوشك الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بالكامل.

وشملت قائمة أبطال مسلسل عتبات البهجة كلا من نور النبوي مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجي.

مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة فقط في أولى تجارب النجم الكبير يحيى الفخراني مع الدراما القصيرة.

وعلمت الدستور أن المسلسل من المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

تفاصيل وقصة مسلسل عتبات البهجة

ويجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر.

عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

والمسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم "عتبات البهجة"، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يذكر أن عتبات البهجة كان مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم “قرفة بالزنجبيل” ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد سنوات مسلسل تليفزيوني

ويعود النجم يحيى الفخراني للمنافسة في رمضان المقبل 2024، حيث غاب عن الموسم الرمضاني الماضي 2023، وقبل الماضي 2022، بعدما قدم مسلسل نجيب زاهي زركش في رمضان 2021، وشارك به أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.