"ليه تعيشها لوحدك" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

تشهد دور العرض السينمائي في مصر، منافسة شرسة بين مجموعة من الأفلام الجديدة لنجوم السينما في مصر.

وحققت أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي واستطاعت الأفلام المعروضة جذب الجمهور رغم ظروف الامتحانات.

وحققت أفلام دور العرض السينمائي أمس السبت مجتمعة إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون 393 ألفا و752 جنيها.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي أمس.

فيلم "الحريفة"

حقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 988.512 جنيه ليحتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته نور النبوى وكابتن أحمد حسام ميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

"الإسكندراني"

وجاء في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" محققًا إيرادات بلغت قيمتها 647.284 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم أبو نسب

بينما جمع فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام وياسمين صبري إيرادات قدرت قيمتها 594.976 جنيه محتلا المركز الثالث.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



“شماريخ”

وحقق فيلم “شماريخ” إيرادات تصل إلى 153.733 جنيها ليأتى فى المركز الرابع

والفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

“أنا وابن خالتى”

وجني فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 96.353 جنيه ليحتل المركز السادس.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

"ليه تعيشها لوحدك"

وجاء فى المركز السابع والأخير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 8999 جنيها.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.