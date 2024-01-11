الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

العوضي
العوضي

تصدر الفنان أحمد العوضي إيرادات السينما في ليلة الأربعاء بعد منافسة شديدة مع محمد عادل إمام في فيلم أبو نسب، وهو العمل الذي تراجع في الإيراد اليومي عقب طرح "الإسكندراني".

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وقال محمود الدفراوي، لـ"الدستور"، إن فيلم "الإسكندراني" حقق 650 ألف جنيه ليأتي أولًا في صراع الإيرادات، ليكون إجمالي ما حققه العمل في أسبوع عرضه الأول 9 ملايين جنيه.

فيما حقق فيلم أبو نسب 578 ألف جنيه مقتربًا من فيلم "الحريفة"، الذي حقق إيرادات جيدة هذه الفترة 570 ألف جنيه.

وفيلم "الإسكندرانى" بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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