الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقات القادمة

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

يحقق مسلسل “حالة خاصة” حالة نجاح كبيرة على السوشيال ميديا بعدما قدم أبطاله قصة بأداء تمثيلي مبهر خلال عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي يعرض على منصة واتش ات منذ الأربعاء الماضي.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل ومواعيد العروض والحلقات القادمة

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ينطلق مساء اليوم عرض الحلقة الثالثة والرابعه من العمل، وذلك في تمام الساعه الثانية عشر صباحًا على منصة واتش ات، وذلك بشكل حصري، قبل ان يعرض العمل على إحدى القنوات الفضائية خلال الايام القليلة المقبلة.

العمل يقدم حالة نجاح كبير خاصة بعدما عرضت منه اول حلقتين محققا حالة انتشار واسعه على السوشيال ميديا.


قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول العمل قصة نديم ابو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لاعلى المركز في كل ما يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا او يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطوي على نفسه لابعد الحدود.

فيجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج من كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجح، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.


أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، مجموعة من النجوم منهم: «طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس»، والمسلسل من إخراج: عبد العزيز النجار، ومن تأليف: مهاب طارق، إنتاج: طارق الجنايني، ومكون من 10 حلقات.

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