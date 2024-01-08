ننشر لكم موعد عرض وإعادة مسلسل حالة خاصة الحلقة المقبلة، حيث يبحث الكثير من المشاهدين والمتابعين عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية يوم الأربعاء الماضي على منصة watch it.

موعد عرض وإعادة مسلسل حالة خاصة الحلقة القادمة

وفي هذا الجانب، أعلنت منصة watch it عن عرض حلقات مسلسل حالة خاصة، أسبوعيًا، حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا.

ويمكنكم إعادة مشاهدة الحلقة في أي وقت بعد عرضها على المنصة وفي الوقت المحدد.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول (نديم أحمد أبو سريع)، وهو أحد الطلاب الجامعيين الذي أتم دراسة المُحاماة بكلية الحقوق بتفوق، حيثُ حصل على المركز الأول في ترتيب المتفوقين في دُفعته.

إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيّد، لذا فقد قرر الالتحاق بالعمل في إحدى شركات المُحاماة والتي تعمل بها البطلة (أماني النجار) وهي إحدى أكبر المُحاميات في مصر، وتمتلك مكتبًا ضخمًا للشؤون القانونيّة، ولم تكن موافقة على قبوله للعمل معها في البداية، إلا أنه يتمكن على مدار الأحداث من ثبات مدى ذكاءه وقدراته القانونيّة إليها.

أبطال مسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، فيما يلي أسماء أبطال مسلسل حالة خاصة:

الفنانة غادة عادل (شخصية أماني النجار).

الفنان طه الدسوقي (شخصية نديم أحمد أبو سريع).

الفنانة هاجر السراج.

الفنانة هايدي كابوه.

الفنان حسن أبو الروس.

الفنان نبيل علي ماهر.

الفنان أحمد الأزعر.

الفنانة وئام مجدي.

الطفل آدم وهدان.

الفنان عليّ السبع.

الفنان أحمد طارق.

الفنانة منة المصري.

الطفل آدم النحاس.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة



وفي هذا الصدد، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة، وهي كالآتي:

• يُعرض المسلسل بشكل حصريّ على منصة Watch it الإلكترونيّة.

• قناة ام بي سي مصر ( MBC مصر): يوميّ الأربع والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

• قناة ON E: بمعدل حلقتيّن أسبوعيًا في يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.