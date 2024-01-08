مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة وأبرز أحداثه

حقق مسلسل حالة خاصة نجاح كبير عبر منصة WATCH IT، واستطاع مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي ان يجذب الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT.

مسلسل حالة خاصة

أشاد الجمهور والنقاد بمسلسل حالة خاصة وقصته وأداء طه دسوقي المبهر والغير متوقع والذي انتقل به من عالم الكوميديا الي عالم الدراما الاجتماعية.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة وأبطاله وقصته.. وخلال هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل مسلسل حالة خاصة.

استطاع مسلسل حالة خاصة تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT في مصر ودول الخليج وتصدر العمل تريند محرك البحث جوجل.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

يعرض مسلسل حالة خاصة أحد الانتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء حيث تطلق الحلقات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح متاحة للجمهور المشترك في المنصة والتي أصلحت من أشهر المنصات في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وتتيح منصة Watch it الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي بعد غد الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري حيث تتاح الحلقات من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وتشهد الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه دسوقي الاعتماد عليه في مكتب أماني النجار وبدء منحه عددا من القضايا من أجل المشاركة في حلها وتبرز براعته في الحلقات كما تبدأ قصة حب بينه وبين الفتاة “رام الله” التي تقدم دورها الفنانة الشابة هاجر السراج.

قصة مسلسل حالة خاصة

ويعد مسلسل حالة خاصة أولى بطولات الفنان الشاب طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط، حيث ينتمي إلى

نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته «طه الدسوقي»، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتضطر أماني إلى قبول نديم في مكتبها للعمل معها، بعد أن يثبت لها ذكاءه وقدراته.

ملخص الحلقة الأولى والثانية مسلسل حالة خاصة

شهدت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل حالة خاصة العديد من الأحداث المسوقة التي جذبت الجمهور واستعرضت الحلقات قصة بطل العمل طه دسوقي أو “نديم” المصاب بالتوحد، ورغبته في العمل كمحامي لكي يحقق أمنية لوالدته قبل أن تتوفى.

ويقدم نديم على العمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار “غادة عادل" لكي يحقق أمنية والدته، خاصة أنه كان الأول على دفعته ولكنها ترفض لأنه من دفعة غير محددة في الإعلان الذي طرحه مكتبها من أجل العمل.

ولكن عبقرية نديم وتفاصيله وإصراره على العمل دفعها لقبوله في المكتب، وذلك بعد أن قام مساعدتها في كسب قضية صعبة، فقررت تعيينه وهناك يقابل زملاءه الجدد، ومن أبرزهم؛ رام الله “هاجر السراج” وعز “حسن أبو الروس”، ويعمل الجميع على قضية رانيا ولكن عز يسرق أفكار نديم وينسبها لنفسه فتثور رام الله عليه وتدفع نديم للانتقام.

وعلى جانب آخر، تتعرض أماني النجار للخيانة، حيث يتم إرسال فيديو لزوجها مع فتاة، وذلك من أجل ابتزازها لكي تعمل على قضية ترفضها، وخلال الحلقتين يتمكن نديم من أن يكسب المليون في برنامج مسابقات للمعلومات العامة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

ومسلسل حالة خاصة من بطولة الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، ووئام مجدي، ويشاركهم العديد من الممثلين ومنهم: هايدي كابوه، وهاجر السراج، ونبيل علي ماهر، وأحمد الأزعر، وعلي السبع، وأحمد طارق، ومنه المصري، كما يشارك في مسسل حالة خاصة الطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.