الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على كل أدوار النجوم في مسلسل حالة خاصة

حالة خاصة
حالة خاصة

استطاع أبطال مسلسل حالة خاصة والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل جذب انتباه الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى والثانية يوم الأربعاء الماضي عبر منصة واتش إت الرقيمة بأدوارهم المميزة والمختلفة عن سابق أعمالهم.

مسلسل حالة خاصة

ويشارك في مسلسل حالة خاصة بجانب النجمة غادة عادل الفنان طه دسوقي والذي يقدم دور البطولة الأول له في مسيرته الفنية حيث ابتعد عن تقديم الأدوار الكوميدية الذي اعتاد الجمهور على مشاهدته في إطارها بتقديم دور شخص يعاني من التوحد بالإضافة إلى ادوار الفنانين الشباب المشاركين في العمل.

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 أدوار النجوم في مسلسل حالة خاصة

ويرصد الدستور في السطور التالية أدوار أبطال مسلسل حالة خاصة:

  • النجمة غادة عادل: تقدم شخصية محامية تدعى "أماني النجار" وهي واحدة من أشهر المحامين المخضرمين في مصر والتي تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها.

 

  • الفنان طه دسوقي يجسد شخصية تدعى “نديم” ويعاني من مرض التوحد ويرغب في العمل كمحامي مبتدئ ومتدرب في مكتب “أماني النجار” ويواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

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  • الفنان حسن أبو الروس يجسد شخصية تدعى “عز” ويعمل محامي في مكتب غادة غادل - “أماني النجار” - وهو شخص متملق يفعل أي شيء دون مبادئ لكي يخدم مصلحته وكسب قضاياه بطرق غير مشروعه.

 

  • الفنان أحمد طارق: يجسد دور ملحن موسيقي ويظهر خلال الأحداث بشخصية زوج أماني النجار الذي تجسدها غادة عادل.
  • هاجر السراج: تجسد شخصية تدعى “رملة” وهي من أصول سورية فلسطينية وتمر بصعوبات وتحديات طول الوقت وتحاول اثبات ذاتها طيلة الوقت وتحقيق أحلامها.

 

  • أحمد الأزعر: يجسد شخصية تدعى “نديم”.

 

  • وئام مجدي: تظهر بشخصية تدعى “عبير” وتعمل محامية وهي مساعدة غادة عادل “أماني النجار” الأولى وتحاول مساعدة الشباب في مكتب المحاماة وأن تكون واسطة الخير دائما.

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  • علي السبع: يظهر بشخصية تدعى “يوسف”.
  • نبيل علي ماهر: يجسد شخصية تدعى “جميل” وهو مالك مكتبة تجمعه علاقة صداقة قوية بـ" نديم" الذي يجسده الفنان طه دسوقي.
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