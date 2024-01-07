أبرز تصريحات نجوم مسلسل حالة خاصة لـ"الدستور"

يواصل مسلسل “حالة خاصة” والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل تصدره لتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث الشهير “جوجل” من انطلاق أولى حلقاته يوم الأربعاء الماضي عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل حالة خاصة

وتحدث أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة لـ"الدستور" عن كواليس العمل وتفاصيل أدوارهم خلال أحداث المسلسل وجاءت التصريحات كالتالي:

غادة عادل

فيما أعربت النجمة غادة عادل عن سعادتها البالغة بردود الفعل القوية التي تلقتها من الجمهور عقب عرض الحلقة الأولى والثانية من مسلسل حالة خاصة الأربعاء الماضي مشيرة إلى إنها لم تتوقع هذا الصدى الإيجابي الكبير الذي حققه المسلسل بين الجمهور.

وأضافت أنها تحمست منذ اللحظة الأولى للموافقة على المشاركة في العمل منذ أن قرأت سيناريو المسلسل، مشيرة إلى أن العمل يتضمن شكل ومضمون مختلف عن سابق أعمالها بالإضافة إلى تسليط المسلسل الضوء على مرضى التوحد وهذا نادر في تقديمه في الأعمال الفنية.

وتابعت: مسلسل حالة تجربة مختلفة خاصة وإنه يضم العديد من المواهب الشابة وعلى رأسهم الفنان طه دسوقي والذي سيفاجئ جمهوره بدور مختلف خلال أحداث المسلسل مشيدة بموهبة كل الفنانين الشباب المشاركين في هذا العمل بالإضافة إلى المخرج عبد العزيز النجار والمؤلف مهاب طارق.

طه دسوقي

ويقدم الفنان طه دسوقي شكل جديد ومختلف في مسلسل حالة خاصة يبتعد فيه عن الكوميديا، وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن ابتعاد الشخصية عن الكوميديا هو سر موافقته على العمل بجانب تواجد النجمة غادة عادل كبطلة المسلسل.

وأضاف دسوقي أن المسلسل يعتبر تحد كبير بالنسه له خاصة وانه يظهر للجمهور بدور جديد عما قدمه من قبل بعيدة تماما عن الكوميديا المعتادة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

المخرج عبدالعزيز النجار

وقال المخرج عبد العزيز النجار إن سيناريو وفكرة مسلسل حالة خاصة استفزه منذ قراءته وكان لديه دافع قوي لتقديمه للجمهور ومشاهدته على الشاشة، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من قراءة حلقات المسلسل بدأت في التحضير له على الفور واختيار طاقم العمل.

وأضاف النجار أنه سعيد بأن يكون مسلسل حالة خاصة التجربة الإخراجية الأولى له في عالم الدراما، متمنيا أن يستمر العمل في إعجاب الجمهور مع عرض الحلقات الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

"حالة خاصة" يعرض عبر منصة watch it الرقمية ويتضمن 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء.