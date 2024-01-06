هانى شنودة لـ"الدستور": "المتحدة" سر موافقتى لوضع الموسيقى التصويرية لـ"حالة خاصة"

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة" المعروض حاليًا عبر منصة ووتش إت الرقمية.

وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة المتحدة تواصلت معه من أجل الاستعانة ببعض أغنيات فرقة المصريين ما حمسه للموافقة لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، معقبًا: "اتفقوا على بعض البنود ونفذوها بالحرف الواحد وهو ما سيشجعه من جديد على العودة للعمل ووضع موسيقى تصويرية لبعض الأعمال".

وأضاف أن الفنان الشاب طه دسوقي موهوب بشكل كبير للغاية وسعيد بالتعاون معه في العمل الجديد من خلال وضع الموسيقى التصويرية للعمل، متابعًا: "حين يقدم فنان شاب ستاند آب كوميدي دورًا معقدًا لشخص مصاب بالتوحد، فهو موهوب للغاية بعيدًا عن الكوميديا وسيستغرب الجمهور من موهبته العادية".

فريق عمل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" يعتبر أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء.

قصة وأحداث مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.