السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وئام مجدي لـ"الدستور": اجتهدت في "حالة خاصة" لتقديم دور أكبر من عمري

وئام مجدي
وئام مجدي

تشارك الفنانة الشابة وئام مجدي ضمن أبطال مسلسل حالة خاصة والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل والمعروض حاليا عبر منصة واتش إت الرقمية.

وقالت الفنانة وئام مجدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن دورها في مسلسل حالة خاصة هي عبير المحامية وهي مساعدة غادة عادل الأولى، وتحاول دائما مساعدة الشباب في مكتب المحاماة بشكل كبير وتحاول أن تكون هي واسط الخير وهي شخصية بسيطة للغاية.

وتابعت أنها حين رشحت تغيبت عن الكاستينج عدة مرات ولكنها في النهاية رشحت من المخرج، وبعد الكاستينج رشحها المخرج عبد العزيز النجار وبالفعل حصلت على الدور وحاولت كثيرا تقديم دورا مميزا وأقدم شخصية أكبر من عمري بعشرة سنوات وعملت كثيرا على الدور لتقديم الشخصية بشكل أكثر واقعية معبرة عن سعادتها بالتعاون مع كل فريق العمل.

فريق عمل مسلسل "حالة خاصة" 

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.


مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يعتبر أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

 

قصة وأحداث مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في اطار من التشويق والإثارة.

الفنانة الشابة وئام مجدي وئام مجدي مسلسل حالة خاصة غادة عادل واتش ات الرقمية

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