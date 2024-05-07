جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني.. ومواصفات الورقة الامتحانية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني.. من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي وذلك قبيل ساعات فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني:

يمكن معرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني والذي اعتمدته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة خلال الشهر الماضي والتي تقام خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 وفقا لما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والاملاء والخط العربي.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات والفلسفة والمنطق.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التاريخ.

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الأحياء.

مواصفات وضوابط الورقة الامتحانية للصف الأول الثانوى

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024 ستكون مطابقة تماما لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا حيث تهدف إلى فهم الطالب وليس التلقين والحفظ.

وتأتي الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية وأسئلة الاختيار من متعدد عبر الحاسب اللوحي الذي تسلمه الطالب من المدرسة وفي حالة فقد التابلت الدراسي يتقدم الطالب وولي أمرها بطلب الامتحان من خلال الورقة الامتحانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ينطلق مارثون امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في كافة محافظات الجمهورية يوم 10 يونيو المقبل 2024 ويستمر لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية قرابة شهر حيث ينتهي يوم 13 يوليو 2024 وفقا للجدول المعلن من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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