الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرابع والخامس والسادس.. جدول امتحانات سنوات النقل 2024 بالقاهرة

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

يبدأ غدًا الأربعاء، العمل بمواعيد جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (2024)، حيث يخضع طلاب مدارس القاهرة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023\2024.

“الدستور” ترصد في السطور التالية جداول المراحل الابتادائية الثلاث كما يلي: 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة

ويبدأ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 القاهرة، غدًا الأربعاء 8 مايو 2024، في جميع المديريات التعليمية التابعة للمحافظة، حيث تنطلق الامتحانات في اللجان المخصصة لها من الساعة التاسعة صباح الغد.

وتبدأ اختبارات الطلبة في الصف الرابع الابتدائي باختباري اللغة العربية والتربية الدينية يوم الغد وتنتهي باختبار اللغة الإنجليزية الاثنين 13 مايو 2024، لتبدأ إجازة نهاية العام بداية من يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 لطلبة الصف الرابع الابتدائي.

الأربعاء 8 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 9 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

السبت 11 مايو.. الدراسات الاجتماعية، وICT.

الأحد 12 مايو.. الرياضيات، والمهارات المهنية.

الاثنين 13 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية.

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 القاهرة، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024: مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم السبت 11 مايو 2024: مادتي العلوم، المهارات المهنية.

يوم الاثنين 13 مايو 2024:  مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 15 مايو 2024:  مادتي الرياضيات، وICT.

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أعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو الجاري وتستمر لمدة أسبوع كما يلي-

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الدرسات الاجتماعية ومادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس الموافق 15 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة إجازة نهاية العام

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