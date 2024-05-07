الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدارس الجيزة تعلن استعداداتها لاستقبال الطلاب فى أول أيام الامتحانات غدًا

أشرف سلومة
أشرف سلومة

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع مدارس محافظة الجيزة جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات النقل بالفصل الدراسي الثاني، لجميع المراحل.

حيث سيؤدي طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 إلى 15 مايو، طلاب الصف الأول الإعدادي خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو، طلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات" خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

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تعليمات الامتحانات 

نبه وكيل الوزارة مشددًا على التعليمات الآتية:

١- حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر فى دخول اللجنة.

٢- عدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أى وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين فى اللجنة كى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أى كتب أو مذكرات تخص المادة التى يؤدى الامتحان فيها.

٣- عدم اصطحاب أى أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان.

٤- جلوس الطالب فى المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

٥- عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين، حيث تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

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٦- الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كى لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

٧- عند تعثر الطالب فى أى شىء عليه طلب مراقب الدور أو رئيس اللجنة لحل مشكلته وبكل هدوء حرصًا على مصلحته.

٨- أى محاولة للشغب من قبل الطالب الممتحن أو التعدى بالألفاظ أو الأفعال سيؤدى إلى تحويل الطالب للشئون القانونية فورًا وإلغاء الامتحان والحرمان من العام الدراسى كاملًا.
 

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