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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعليمات لطلاب الأول والثاني الثانوي العام بشأن امتحانات نهاية العام

طلاب
طلاب

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدة تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، استعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وجاءت التعليمات كالتالي:

(۱) التأكد من شحن بطارية التابلت بشكل كافي قبل التوجه إلى المدرسة.

(۲) التأكد من ضبط التاريخ والوقت.

(۳) اختيار الشاشة من الإعدادات وجعل زمن شاشة التوقف ٣٠ دقيقة.

قبل انطلاق الامتحانات.. كيف تضبط شريحة التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟

(٤) التأكد من تحديث منصة الاختبارات سويفت للإصدار 1.9.3.

(٥) ضرورة تحديث منصة الاختبارات سويفت للإصدار السابق حتى يتمكن الطالب من أداء الاختبار.

(٦) الامتحان الإلكتروني على الشبكة الداخلية school

(۷) ضرورة احتفاظ الطالب بكود الاختبار حتى نهاية اللجنة.

(۸) التأكد من تسليم الإجابات قبل مغادرة اللجنة وظهور علامة صح، تم تسليم الإجابات بنجاح.

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17 نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. كيف تُجهز "التابلت" لامتحانات أخر العام؟

(۹) محو بيانات المتصفح وذلك بالدخول على إعدادات جوجل كروم، والضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين نافذة الجوجل كروم والضغط على إعدادات، واختيار الخصوصية والأمان ثم اختيار محو بيانات المتصفح واختيار كل الأوقات ثم الضغط على محو بيانات المتصفح.

(۱۰) برجاء على جميع الطلبة إغلاق التابلت ولا يعاد تشغيله إلا داخل اللجنة لتنشيطه مع المنظومة

 

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الصفين الأول والثاني الثانوي نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة شحن بطارية التابلت الامتحان الإلكتروني

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