السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالمستند.. توجيه هام من التعليم بشأن الزي المدرسي للطلاب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأت الزي المدرسي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

ونص الخطاب علي انه تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الزي المدرسي، يرجي التوجيه نحو تكليف تخصص الملابس الجاهزة بالمدارس الفنية الصناعية بتصنيع الزي المدرسي للطلاب بجميع المراحل الدراسية بجميع مدارس التعليم العام وكذا تصنيع زي الطلاب بمدارس التأسيس العسكري بالمواصفات المقررة من جانب قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

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رابط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024.. والتخصصات المطلوبة

وكانت قد وجهت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إرسال مندوب المديرية لاستلام كشوف صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 دور أول.

وذلك بناء على موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  بصرف مكافاة للمشاركين في أعمال الامتحانات العامة 2023.

ويتوجه المندوب بخطاب تكليف معتمد من مدير المديرية لاستلام كشوف الصرف من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع القاهرة وعنوانها مدرسة فتحية بهيج الإعدادية - شارت جواد حسنى - عابدين - القاهرة بجوار محطة مترو محمد نجيب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف  مسئول الحسابات في المديرية بعمل مطالبة بالمبالغ المطلوبة طبقا لما هو مدون بكشوف الصرف وتسليمها إلى الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة حتى يتسنى صرف المستحقات المالية للمشاركين.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم وجه بصرف حافز إثابة للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023.

وعلى جانب آخر وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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وزارة التربية والتعليم محافظات الجمهورية الزي المدرسي وزير التربية والتعليم المدارس الفنية الصناعية

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