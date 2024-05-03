الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الثانوية العامة".. التربية والتعليم تكشف مواصفات ورقة الأسئلة

شادي زلطة
شادي زلطة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي، وأسئلة الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة بناء على مواصفات محددة وتشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج الامتحان والإجابة، والأسئلة متدرجة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن 30% من أسئلة انمتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسطة و40% للمتوسط و30% للمتميزين.

وشدد على أن جدول الامتحانات يراعي الفترة الزمنية للشعب المختلفة، مضيفًا أن هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة امتحان كل مادة في الثانوية العامة.

كما شدد على أن نظام التصحيح الإلكتروني "بابل شيت" لا يشوبه أخطاء، وكل ورقة إجابة في الثانوية العامة يراجعها 2 مصححين منفصلين، ولو فرق التصحيح أكثر من ½ درجة تذهب ورقة الإجابة لمصحح ثالث.

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