رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر محرك البحث جوجل وذلك قبل تفعيل رابط التقديم لوظيفة معلم مساعد مادة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال الفترة من يوم 14 - 27 مايو الجاري حتى يتمكن خريجي الكليات المطلوبة من تقديم طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها في الإعلان في كافة محافظات الجمهورية والبالبغ عددها نحو 18 ألف وظيفة شاغرة.

وأكد الإعلان أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحاجة إلى التعاقد مع 18886 معلم مادة مساعد للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي للمواد ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الحاسب الآلي).

شروط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد اعتباره.

ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

الحصول على مؤهل عال تربوي أو الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية.

أن يكون التقدير العام مقبول فأعلى.

اجتياز كافة الاختبارات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

اجتياز التدريب اللازمة.

اجتياز الطشف الطبي وتحليل المخدرات.

سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة.

أن يكون خريج الشعب والأقسام المطلوبة.

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