رابط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024.. والتخصصات المطلوبة محور اهتمام مئات الملايين من خريجي الجامعات المصرية الراغبين في التقديم للحصول على أحد الوظائف المعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة وذلك للتعاقد مع أكثر من 18 ألف معلم مادة مساعد.

رابط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن استخدام رابط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024 والذي سيتم تفعيله من خلال الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك خلال الفترة من يوم 14 - 27 مايو الجاري حيث يمكن تسجيل بيانات الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الإعلان.

وتهدف المسابقة إلى سد العجز في المدارس الحكومية والتجريبية في كافة محافظات الجمهورية للنهوض بالعملية التعلمية ومستوى الطلاب في كافة المراحل الدراسية التعلمي حيث يتم عقد اختبارات للعناصر المتقدمة لانتقاء الأفضل منها وتدريبهم على كافة التطوات المطلوبة في العملية التعلمية.

التخصصات المطلوبة في تعيينات مسابقة التربية والتعليم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكليات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024:-

كلية التربية (أساسي، عام، خاص، أزهر).

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كلية العلوم الأزهرية.

كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

كلية التربية النوعية.

كلية الأداب.

كلية دار العلوم.

كلية الألسن.

كلية الغات والترجمة.

كلية اللغة العربية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

كلية الدراسات الإنسانية.

كلية العلوم.

كلية الهندسة.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية مظم المعلومات الإدارية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون التقدير العام مقبول على الأقل.

اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة.

اجتياز التدربيات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدربيات المطلوبة.

التقديم في نفس محل افقامة الوارد في البطاقة الشخصية.

أن يكون التقديم على مادة النخصص الموضحة بالمؤهل الدراسي.

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