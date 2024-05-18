السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل|لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 18 مايو 2024، حيث حافظت على نفس مستوياتها المسجلة في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

 ويرجع ذلك الاستقرار إلى عدة عوامل، منها تراجع الطلب على المعدن الأصفر في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 3617 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 3165 جنيهًا مصريًا.

سعر جنيه الذهب عيار 21: 25320 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24: 3،617،000 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الذهب عيار 21: 3،165،000 جنيهًا مصريًا.

وتفصيلًا، إليك أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية في محلات الصاغة، حسب عياراته المختلفة:

العيارالسعر (شراء)السعر (بيع)المصنعية
243588361760
213120316545
182656270138
142044208930

نصائح لشراء الذهب

حدد ميزانيتك: قبل شراء الذهب، حدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه.

اختر العيار المناسب: كلما ارتفع عيار الذهب، زاد سعره.

قارن الأسعار: قارن أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة قبل الشراء.

تأكد من جودة الذهب: تأكد من حصولك على شهادة ضمان من محل الصاغة تُثبت جودة الذهب.

اشتر من محل صاغة موثوق: تأكد من شراء الذهب من محل صاغة موثوق به وله سمعة طيبة.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21

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