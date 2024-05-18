عاجل|لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 18 مايو 2024، حيث حافظت على نفس مستوياتها المسجلة في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

ويرجع ذلك الاستقرار إلى عدة عوامل، منها تراجع الطلب على المعدن الأصفر في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 3617 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 3165 جنيهًا مصريًا.

سعر جنيه الذهب عيار 21: 25320 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24: 3،617،000 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الذهب عيار 21: 3،165،000 جنيهًا مصريًا.

وتفصيلًا، إليك أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية في محلات الصاغة، حسب عياراته المختلفة:

العيار السعر (شراء) السعر (بيع) المصنعية 24 3588 3617 60 21 3120 3165 45 18 2656 2701 38 14 2044 2089 30

نصائح لشراء الذهب

حدد ميزانيتك: قبل شراء الذهب، حدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه.

اختر العيار المناسب: كلما ارتفع عيار الذهب، زاد سعره.

قارن الأسعار: قارن أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة قبل الشراء.

تأكد من جودة الذهب: تأكد من حصولك على شهادة ضمان من محل الصاغة تُثبت جودة الذهب.

اشتر من محل صاغة موثوق: تأكد من شراء الذهب من محل صاغة موثوق به وله سمعة طيبة.