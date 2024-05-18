سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تصدر السؤال عن سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 في مصر للبيع والشراء كافة محركات البحث من قبل الراغبين في استثمار مدخراتهم أو المدخرين فيه بالفعل، وذلك مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وتوافر سيولة دولارية أثرت على سعر صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 في مصر للبيع والشراء

نعرض للقراء تحديثات سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 في مصر للبيع والشراء بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع أوقية بالبورصة العالمية مدعوم بتراجع العملة الأمريكية وعوائد السندات الأمريكية بفعل تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر والوطن العربي نحو 3135 جنيهًا، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 2384 دولارًا، وذلك بفعل البيانات الاقتصادية التي تدعم ارتفاع الذهب في البورصة العالمية والتي تتوقع أن تتجاوز الأوقية مستوى 2450 دولارًا في المدى القريب مع بدء خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وجاء الأسعار في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3600 جنيه.

الشراء 3577.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3300 جنيه.

الشراء 3279 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3150 جنيهًا.

الشراء 3130 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2700 جنيه.

الشراء 2682.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2100 جنيه.

الشراء 2086.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1800 جنيه.

الشراء 1788.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1350 جنيهًا.

الشراء 1341.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 25200 جنيه.

الشراء 25040 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2401$.

الشراء 2400$.

هبوط وصل إلى 3 نقطة.