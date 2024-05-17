الفراخ البيضاء بـ90 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق والمحلات، حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 80 و81 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 90 و91 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 95 و94 جنيه للكيلو في المزرعة، لتصل للمستهلك في الأسواق والمحلات بين 105 و104 جنيه للكيلو، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بالأسواق والمحلات بسعر 85 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 105 و110 جنيهات في المزرعة لتصل إلى المستهلك بالأسواق والمحلات بسعر 115 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 210 و230 جنيهًا طبقا لكل منطقة وكل سوق.

اسعار البيض اليوم

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 129 جنيهًا، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 111 جنيها لتباع للمستهلك بسعر 121 جنيهًا، فيما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض اسعار الدواجن من 20 إلى 25% وانخفاض أسعار البيض بنسبة 15%، حيث انخفضت أسعار الدواجن إلى 80 جنيها في المزرعة فيما انخفضت أسعار البيض من 160 جنيه للكرتونة إلى 130 جنيها في الأسواق، حيث بدأت القوة الشرائية في التراجع مع زيادة المعروض من الدواجن والبيض.

وقال الزيني إنه مع ثبات أسعار العلف ودخول دورات تربية وإنتاج جديدة من الدواجن والبيض مع تحسين الأداء والجو، فبالتالي تحسن الإنتاج والإنتاجية والتي تؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وخلال عيد الأضحى وبعد عيد الأضحى.