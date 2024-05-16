الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

السلع التموينية
السلع التموينية

يبحث الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024، مع اقتراب شهر مايو 2024 من الانتهاء ، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف مقررات كل شهر لما يقرب من 64 مليون مواطن، من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برامج الحماية الاجتماعية من المنافذ المخصصة لذلك، ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

12 جنيه و 60 قرش سعر كيلو السكر المعبر.

30 جنيه سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي.

13 جنيه سعر كيس المكرونة 800 جرام.

12 جنيه و60 قرش سعر كيلو الأرز المعبأ.

6 جنيه و50 قرش سعر كيس المكرونة 400 جرام.

21 جنيه سعر كيس العطش المجروش الـ 500 جرام.

9 جنيهات سعر كيس الفول المعبأ الـ 500 جرام.

18 جنيه سعر الواحد كيلو من الدقيق المعبأ البلاستيك او الورق.

5 جنيه سعر كيس الشاي الناعم الـ 40 جرام.

8 جنيهات سعر برطمان الصلصة ل 300 جرام.

18 جنيه سعر التونة المفتتة التي تزن 140 جرام.

16 جنيه سعر برطمان المربى ال 350 جرام.

25 جنيه سعر المسحوق الاوتوماتيك ال 800 جرام.

ثلاث جنيهات سعر كيس صابون الغسيل ال 125 جرام.

25 جنيه و50 قرش سعر اللبن المجفف الذي يزن 125 جرام.

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شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد (الزوج والزوجة و2 أبناء).

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة التموينية 3 ألاف جنيه.

إضافة فرد آخر فوق الثلاثة أفراد أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط.

المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.

لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

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أسعار السلع التموينية شهر يونيو شهر مايو الحماية الاجتماعية كيلو السكر المعبر

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