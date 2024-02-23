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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

دواجن وبيض
دواجن وبيض

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، في الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء من 90 إلى 91 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، ومن 95 إلى 101 جنيه للمستهلك، وقد يختلف السعر من مكان لآخر حسب أسعار الشحن والنقل.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، اليوم، 75 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، كما بلغ سعر الفراخ الساسو 111 إلى 110 جنيهات من أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض فى الأسواق

وشهدت أسعار البيض اليوم استقرارا، ليتراوح سعر الطبق الأبيض بين 148 و149 جنيهًا من المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 154 و157 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي من أرض المزرعة بين 139 و140 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 145 و146 جنيهًا، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 150 و151 جنيهًا من أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 156 و160 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024

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وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والأعلاف خلال الفترة المقبلة، وقبل شهر رمضان سيزداد الإنتاج وستنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة، حيث إنه مع تحسن الأحوال الجوية يقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحتكار والتخزين للدواجن، ومع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج، ومتوقع انخفاض الأسعار مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات، مشيرا إلى أنه مع نقص اللحوم والأسماك في الأسواق أصبح هناك تكالب وضغط على الدواجن، مؤكدا ضرورة توفير العملة من النقد الأجنبي من البنوك.

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