أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولكنها تظل عند الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ عدة أسابيع متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن الرئيسية تراجعا طفيفا لتستقر عند سعر 90 جنيها للكيلو، وقد تصل إلى 100 جنيه للكيلو حتى تصل إلى المستهلك، وقد ترتفع عدة جنيهات إضافية من منطقة سكنية إلى منطقة أخرى وباختلاف التجار أيضًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت أبيض: 30 جنيها

أسعار الكتاكيت ساسو: 13 جنيها

أسعار الكتاكيت أبيض شركات 39 جنيها

أسعار الكتاكيت أبيض قطعان 27.25 جنيه

سعر كتكوت ساسو بيور 15 جنيها

سعر كتكوت بلدي 8.50 جنيه

سعر كتكوت هجين 10 جنيهات

سعر كتكوت بلدي 8.50 جنيه

سعر كتكوت هجين 10 جنيهات

سعر كتكوت جيل ثاني 12 جنيها

سعر كتكوت روزي بيور 12 جنيها

سعر كتكوت الوطنية 37 جنيها

سعر كتكوت الوادي 36.50 جنيه

سعر كتكوت نيوهوب 39 جنيها

سعر كتكوت الفيروز 34 جنيها

سعر كتكوت مكه المكرمة 35 جنيها

سعر كتكوت رواد النيل 35 جنيها

أسعار البط اليوم

بط مولار 34.25 جنيه.

بط تسمين 28.75 جنيه.

بط فرنساوى 28.75 جنيه.

بط شريفان 28.75 جنيه.

بط المانى 28.75 جنيه.

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان 17.00 جنيها

بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الساسو: 110 جنيهات

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 78 جنيها