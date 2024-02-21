تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء 12-2-2024 في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تراجع نسبي حيث سجلت أسعار أمس الثلاثاء 94 جنيه للكيلو، مقابل أسعار اليوم والتي سجلت 92 جنيه للكيلو، حيث أن الدواجن من السلع الحية التي تعتمد علي العرض والطلب.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 -2-2024 في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 21-2-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين 91 و92 جنيهًا، داخل البورصة الرئيسية فيما تصل إلى المستهلك في المحلات التجارية ما بين 110 و113 جنيها، باختلاف المنطقة السكنية.

بينما تراجعت أسعار الفراخ البلدي داخل بورصة الدواجن اليوم الأربعاء لتسجل سعر 130جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 140 جنيها لليكلو وذلك بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الحمراء والبلدي اليوم 21-2-2024

استقرت أسعار الفراخ والساسو لتسجل نحو 110و 111جنيهات، وتصل إلي المستهلك في المحال التجارية بسعر 120 جنيه.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، سجلت 80 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

أسعار البانيه والأوراق اليوم الأربعاء 21-2-2024

يبحث الكثير من المواطنون عن مجزاءت الدواجن، حيث يفضل الكثير من المواطنون شراء أجزء معينة من الدواجن، فقد شهدت أسعارها تراجع في الأسعار بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن.

وسجل أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى 220 و230 جنيها وهو الأكثر انتشار وبحث عن سعره.

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وسجلت أسعار كيلو الأوراك بين 90 و110 جنيهات.

بينما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها في الأسواق الشعبية.