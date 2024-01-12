الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الجمعة 12-1-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة وسجلت أسعار الفراخ البيضاء والفراخ الساسو تراجع بنحو جنيه واحد في بورصة الدواجن الرئيسية، لتستقر عند 66 جنيه قبل ان تصل إلى المستهلك.

 

كما استقر سعر الكتاكيت والبط عند التراجعات التي سجلتها منذ منتصف الاسبوع الجاري.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن  الجمعة 12-1-2024.

 

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 يناير 2024 تراجع بلغ جنيه واحد، لتستقر أسعار الفراخ البيضاء عند 66 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك ويختلف سعرها نم منطقة لمنطقة وحسب البائع. 

 

وجاءت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 12 يناير 2024 كالتالي: 

  • أسعار الفراخ الساسو : 73 جنيه
  • أسعار الفراخ البلدي: 90 جنيه
  • سعر الدواجن امهات بيضاء: 60 جنيه
  • سعر الدواجن بياض أبيض سلك: 50 جنيه
  • سعر الدواجن بياض أبيض أرضي: 52 جنيه
  • سعر الدواجن بياض أحمر سلك: 60 جنيه

أسعار الدواجن اليوم الخميس 11-1-2024 في بورصة الدواجن

"تحذيرات من نقص إنتاج البيض ونقص الأمصال فى صناعة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض شركات: 30 جنيه    .
  • كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه .
  • كتكوت ساسو: 17 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور: 18 جنيه
  • كتكوت بلدي: 7.25 جنيه
  • كتكوت هجين: 11.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض:  4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر:  3.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض بيور:6 جنيه.

 

أسعار البط اليوم 

  • بط بغال جرموه عمر يوم: 42.50  جنيه.
  • بط مسكوفي عمر يوم: 47 جنيه.
  • بط فرنساوي عمر يوم: 25 جنيه.
  • بط فرنساوي بيور عمر يوم: 35 جنيه.
  • بط مولار مستورد عمر يوم: 65 جنيه.
  • كيلو بط بلدي:90 جنيه.
  • كيلو بط مولار:60 جنيه.
  • كيلو بط فرنساوي:55 جنيه.
  • كيلو بط مسكوفي: 90 جنيه.

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