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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الخميس 11-1-2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

مع بداية الاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، بدأ الكثير من المواطنين البحث عن أسعار الدواجن، حيث أنها من المأكولات الأساسية في الشهر الكريم، ويزيد الطلب عليها بنسبة 40%.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 11-1-2024 في بورصة الدواجن 

وفي التقرير التالي ترصد الدستور أسعار الدواجن والكتاكيت والبط والبيض في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم  الخميس 11 - 1- 2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن نحو 68 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية نحو 78 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس 11 - 1- 2024 

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن، ليسجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، وتباع داخل المحال التجارية في القاهرة الكبرى نحو 85 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم اليوم  الخميس 11 - 1- 2024 

 وصل متوسط سعر الدواجن البلدي بينما ستجل 90 جنيها في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بـ 100 جنيها للكيلو.

 أما عن أسعار أمهات الدواجن اليوم بلغت 60 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهًا.

سعر لحم البط  اليوم اليوم الخميس 11 - 1- 2024 

سجل سعر كيلو بط بلدي 90 جنيها للمستهلك في بورصة الدواجن.

سجل سعركيلو بط مولار 60 جنيها  للمستهلك في بورصة الدواجن.

سجل سعركيلو بط فرنساوي 55 جنيها  للمستهلك في بورصة الدواجن.

سجل سعركيلو بط مسكوفي 90 جنيها للمستهلك في بورصة الدواجن.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم  الخميس 11-1-2024

سعر كيلو البانيه اليوم وصل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.

سعر كيلو الأوراك سيتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية.

سعر الكبد والقوانص سيتراوح سعرها وصل بين 70 و80 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

سعر الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و60 جنيهًا في المحلات التجارية.

 أسعار البيض اليوم  الخميس 11-1-2024

سجلت أسعار كرتونة البيض أبيض 130 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض أحمر 130 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض بلدي 142 جنيها.

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

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أسعار كتكوت البط اليوم الخميس 11-1-2024

بط بغال جرموه عمر يوم 42.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيها.

بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيها.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 35 جنيها.

بط مولار مستورد عمر يوم 65 جنيها.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيها.

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