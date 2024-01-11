أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر
مع اقتراب المواسم الدينية المميزة للمسلمين زاد البحث عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها خاصة الكتاكيت والفراخ للاستعداد لهذه المواسم الدينية التي تستلزم أن يكون لها مائدتها الخاصة.
ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 يناير 2024 في مصر وفق آخر أسعار تم تداولها في بورصة الدواجن.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 67 جنيها
أسعار الدواجن الساسو 74 جنيها
الفراخ البلدي 90 جنيها
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 60 جنيها
اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 50 جنيها
بياض أبيض أرضي 52 جنيها
بياض أحمر سلك 60 جنيها
بياض أحمر أرضي 64 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 30 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه
كتكوت ساسو 17 جنيها
كتكوت ساسو بيور 18 جنيها
كتكوت بلدي 7.25 جنيه
كتكوت هجين 11.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات
أسعار البيض اليوم
بيض أبيض 130 جنيها
بيض أحمر 130 جنيها
بيض بلدي 142 جنيها
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 42.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 35 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 65 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه
كيلو بط بلدي 90 جنيها
كيلو بط مولار 60 جنيها
كيلو بط فرنساوي 55 جنيها
كيلو بط مسكوفي 90 جنيها
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها
رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه
أسعار الأعلاف اليوم
علف بادي 23% 24،000 جنيها
علف نامي 21% 23،950 جنيه
علف ناهي 19% 23،850 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه
علف بيض إنتاجي 16% 18،900 جنيه
علف بيض إنتاجي 18% 19،350 جنيه