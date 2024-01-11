الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع اقتراب المواسم الدينية المميزة للمسلمين زاد البحث عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها خاصة الكتاكيت والفراخ للاستعداد لهذه المواسم الدينية التي تستلزم أن يكون لها مائدتها الخاصة.
 

ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 يناير 2024 في مصر وفق آخر أسعار تم تداولها في بورصة الدواجن.
 

أسعار الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 67 جنيها 
أسعار الدواجن الساسو 74 جنيها 
الفراخ البلدي 90 جنيها 
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 60 جنيها 
اسعار الدواجن بياض أبيض سلك 50 جنيها 
بياض أبيض أرضي 52 جنيها 
بياض أحمر سلك 60 جنيها 
بياض أحمر أرضي 64 جنيها 
 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 30 جنيها 
كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه 
كتكوت ساسو 17 جنيها 
كتكوت ساسو بيور 18 جنيها 
كتكوت بلدي 7.25 جنيه 
كتكوت هجين 11.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات 

أسعار البيض اليوم 

بيض أبيض 130 جنيها 
بيض أحمر 130 جنيها 
بيض بلدي 142 جنيها 

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي اليوم الأربعاء 10-1-2024 في بورصة الدواجن

انخفاض "البصل".. أسعار الخضروات "جملة" اليوم الأربعاء

أسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 42.50 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيها 
بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيها 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 35 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 65 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه 
كيلو بط بلدي 90 جنيها 
كيلو بط مولار 60 جنيها 
كيلو بط فرنساوي 55 جنيها 
كيلو بط مسكوفي 90 جنيها 
 

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيها 
رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيها 
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه 
 

أسعار الأعلاف اليوم 

علف بادي 23% 24،000 جنيها 
علف نامي 21% 23،950 جنيه 
علف ناهي 19% 23،850 جنيه 
علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه 
علف بيض إنتاجي 16% 18،900 جنيه 
علف بيض إنتاجي 18% 19،350  جنيه

 

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

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"التموين" تؤكد ثبات أسعار السلع لشهر يناير

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض اليوم اسعار البط اليوم أسعار الرومي اليوم أسعار الأعلاف اليوم

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