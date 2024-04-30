الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق ومحبين معدن الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /4 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية حالة من الارتفاع في السعر مقارنة بتعاملات أمس، وبلغ عيار 21 الأكثر طلبًا في الصاغة نحو قيمة 3100 جنيهًا للبيع، ومبلغ 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /4 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب جرام 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الثلاثاء خلال بداية التعاملات نحو مبلغ 3542 جنيهًا للبيع، و3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بمصر نحو مبلغ 3247 جنيهًا للبيع، وقيمة 3226 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بداخل محلات الصاغة نحو مبلغ 3100 جنيهًا للبيع، وقيمة 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2657 جنيهًا للبيع، و2640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، عيار 14 في بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 2066 جنيهًا للبيع، و2053 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 30-4-2024، في الصاغة نحو مبلغ 1771 جنيهًا للبيع، وقيمة 1760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية نحو مبلغ 1328 جنيهًا للبيع، و1320 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات نحو مبلغ 24800 جنيهًا للبيع، و24640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في العقود الفورية، حيث تم تداوله عند مبلغ 2330 دولارًا للأوقية، على خلفية مخاوف التضخم الناجمة عن البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة وأوروبا والتي قد أظهرت استمرار ارتفاع التضخم.

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر الآن 2024 بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظى.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر بالجنيه

اقرأ أيضًا:

تراجع أسعار الذهب فى مصر بسبب انخفاض الدولار

سعر الذهب btc اليوم في مصر

  • سجل اليوم الثلاثاء سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 31.10 جرام نحو قيمة 123715 جنيهًا.
  • سجل اليوم الثلاثاء سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 20 جرام نحو قيمة 79515 جنيهًا.
  • سجل اليوم الثلاثاء سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 5 جرام نحو مبلغ 19920 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

للجرام والأونصة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في الصاغة

للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل جواهرجى الخواجة حسنى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق