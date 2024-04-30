سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

يحرص عشاق ومحبين معدن الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /4 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية حالة من الارتفاع في السعر مقارنة بتعاملات أمس، وبلغ عيار 21 الأكثر طلبًا في الصاغة نحو قيمة 3100 جنيهًا للبيع، ومبلغ 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /4 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب جرام 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الثلاثاء خلال بداية التعاملات نحو مبلغ 3542 جنيهًا للبيع، و3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بمصر نحو مبلغ 3247 جنيهًا للبيع، وقيمة 3226 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بداخل محلات الصاغة نحو مبلغ 3100 جنيهًا للبيع، وقيمة 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2657 جنيهًا للبيع، و2640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، عيار 14 في بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 2066 جنيهًا للبيع، و2053 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 30-4-2024، في الصاغة نحو مبلغ 1771 جنيهًا للبيع، وقيمة 1760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية نحو مبلغ 1328 جنيهًا للبيع، و1320 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات نحو مبلغ 24800 جنيهًا للبيع، و24640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في العقود الفورية، حيث تم تداوله عند مبلغ 2330 دولارًا للأوقية، على خلفية مخاوف التضخم الناجمة عن البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة وأوروبا والتي قد أظهرت استمرار ارتفاع التضخم.

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