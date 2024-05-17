انقسام داخل الوسط الفنى بسبب تصاعد أزمة "الشناوى" و"روجينا"

تصاعدت أزمة الناقد الفني طارق الشناوي مع نقيب الصحفيين أشرف زكي، بسبب زوجة الأخير روجينا، وما ذكره الشناوي عنها في مقال سابق له، وذلك من خلال دخول أطراف أخرى في الأزمة من الجانبين بين الداعم والمنتقد.

فمن الجانب المؤيد لـ"الشناوي" دعمت الناقدة ماجدة خير الله موقفه، واصفة إياه بأنه لديه تاريخ طويل في العمل النقدي، ويعرف جيدًا الفرق بين النقد الفني والتجريح، حسب قولها.

وأضافت ماجدة خيرالله، في تصريحات تليفزيوينة: "أشك أن طارق تطرق لأشياء تزعج روجينا، ولكنه كان يقصد أن روجينا لم توفق في البطولات المطلقة التي خاضتها لمدة 3 سنوات، ويحق لطارق أن يقول ذلك، ويحق لأي شخص أن يقول عن أي فنان إنه لا يستحق البطولة".

وأضافت ماجدة: "حديث طارق الشناوي عن روجينا وأشرف زكي نقد فني وليس به أي تجريح، كونه لم ينتقد شخصا يجلس في كازينو أو بالشارع، ولكنه كان يتحدث عن عمل فني، ورأى أن هذا الشخص أخذ أكثر من فرصة تلو الأخرى ولم يحقق النجاح".

واختتمت ماجدة خير الله، قائلة: "ممكن الفنان ينجح وسط مجموعة في عمل فني، فيحصل الفنان على جوائز أوسكار بسبب الأدوار الثانية، ودي حاجه كبيرة جدا، لكن لما أقفز للدور الأول ومش مؤهل أو مؤهلة ممكن مينجحش الشخص، مثل العديد من الفنانين".

أما من جانب "روجينا"، فكان للفنانة عارفة عبدالرسول موقف داعم لها، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلة: "يا عم روح.. ده روجينا وهي لسه صغنونة قوي عملت دور كبير جدا مع يوسف شاهين في فيلم (المصير).. ممثلة من قبل ما تتجوز بزمن.. عيب والله"، وعند سؤالها من قِبل متابعيها عن الهدف من كلماتها حول روجينا، أكدت "عارفة" كونها تُعلِّق على مقال طارق الشناوي، وما ذكره تجاه زميلتها الفنانة روجينا.

وكانت بداية الأزمة عندما كتب الناقد الفني طارق الشناوي مقالا صحفيا، نُشر منذ أكثر من شهر، انتقد فيه ما وصفه بـ"استغلال روجينا منصب زوجها في التمثيل"، وهو ما اعتبره نقيب الفنانين، أشرف زكي، سبًا وقذفًا ضد زوجته الفنانة روجينا، وتقدم على الفور ببلاغ ضد "الشناوي"، الأمر الذي كشف عنه الأخير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلًا: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق، ولكن اعتبره النقيب سبًا وقذفًا علنيًا".

وأضاف "الشناوي": "أشرف زكي أقام الدعوى دفاعًا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضًا دفاعًا عن روجينا، التي أرى كما هو مكتوب حرفيًا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها.. في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".

واختتم الناقد الفني، قائلًا: "أثق تمامًا في عدالة جهات التحقيق، وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة".

من جانبه، أكد أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية له، أنه تقدم ببلاغ آخر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن وصفه بأنه مرتشٍ، قائلًا: "أنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي، ولن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضده، وسآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي حتى آخر دقيقة، والتهمة التي اُتهمت بها من قبل طارق الشناوي تُدخلني السجن".

أما عن الفنانة "روجينا"، فقد اكتفت بنشر آية قرآنية على صفحتها: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "حقي عندك إنت يا رب.. يقيني بالله يقينى".